Jazz in Vigna | Musica Cibo e Vino nei Vigneti dei Campi Flegrei

Immergiti nell’atmosfera magica di Jazz in Vigna, un evento unico che unisce musica, buon cibo e vino tra i vigneti dei Campi Flegrei. La seconda edizione, giovedì 28 giugno alle ore 21:00 presso l’Agriturismo Il Gruccione, promette un’esperienza sensoriale indimenticabile con il golfo di Pozzuoli come cornice. Preparati a vivere una serata all’insegna di musica di qualità e sapori autentici, in un angolo di paradiso nel cuore dei Campi Flegrei.

