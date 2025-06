Jasmine Paolini riesce anche ad arrabbiarsi | lo sfogo plateale contro l'arbitro a Bad Homburg

Jasmine Paolini, nota per la sua compostezza in campo, sorprende tutti con uno sfogo acceso contro l’arbitro a Bad Homburg, durante il WTA 500. La sua reazione impulsiva nei confronti del giudice di sedia, un gesto inedito nel suo carattere solitamente pacato, ha catturato l’attenzione degli appassionati. Ma cosa ha scatenato questa reazione inaspettata? Continua a leggere per scoprire i retroscena di un momento unico nella carriera della tennista italiana.

Jasmine Paolini nel WTA 500 di Bad Homburg ha sfidato Leylah Fernandez. Durante l'incontro, incredibilmente, Paolini si è arrabbiata con il giudice di sedia. Qualcosa di inedito per una giocatrice sempre corretta e impassibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: paolini - jasmine - homburg - riesce

Jasmine Paolini debutta al WTA 500 di Bad Homburg 2025: orario, precedenti e dove vedere il match contro Leylah Fernandez - Martedì 24 giugno 2025, l’Italia si emoziona con il debutto di Jasmine Paolini al WTA 500 di Bad Homburg, un torneo chiave sulla strada verso Wimbledon.

Paolini diretta Bad Homburg Open, segui la sfida di oggi con Fernandez. Tennis live; Wta Stoccarda, Paolini ai quarti: Niemeier battuta in due set; Su che basi Navarro è migliorata più di Paolini per la WTA? I conti non tornano….

Jasmine Paolini riesce anche ad arrabbiarsi: lo sfogo plateale contro l’arbitro a Bad Homburg - Durante l’incontro, incredibilmente, Paolini si è arrabbiata con il giudice di sedia. Secondo fanpage.it

Paolini diretta Bad Homburg Open, segui la sfida di oggi con Fernandez. Tennis live - L'azzurra sfida la canadese sull'erba tedesca: in palio la qualificazione ai quarti di finale. Da msn.com