Jasmine Paolini può ritrovare la sua bestia nera a Bad Homburg Una sfida con risvolti importanti anche per la Race

Jasmine Paolini si prepara a sfidare nuovamente la sua nemica più temuta, Elina Svitolina, nel prestigioso torneo di Bad Homburg. Dopo aver superato con determinazione Leylah Fernandez agli ottavi di finale del WTA 500 2025, l’azzurra è pronta per un duello che potrebbe avere ripercussioni decisive anche sulla classifica. La partita promette di essere un testa a testa avvincente, ricco di tensione e di emozioni da non perdere.

Jasmine Paolini ha battuto la canadese Leylah Fernandez agli ottavi di finale del WTA 500 di Bad Homburg 2025, dopo essere stata esentata dal primo turno con un bye grazie al suo status di n.4 al mondo e seconda testa di serie del tabellone, con all’orizzonte un possibile incrocio ai quarti nella giornata di giovedì 26 giugno con la sua bestia nera. Ci riferiamo ovviamente ad Elina Svitolina, che ha eliminato l’azzurra nei primi due Slam della stagione. La trentenne ucraina n.14 del ranking mondiale si era imposta infatti al terzo turno degli Australian Open per 2-6 6-4 6-0, vincendo poi in rimonta anche agli ottavi del Roland Garros per 4-6 7-6 6-1 annullando ben tre match point nel corso del secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it