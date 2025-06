Jasmine Paolini perde la pazienza con l’arbitro | insolita reazione cosa è successo a Bad Homburg

Durante il match di secondo turno del WTA 500 di Bad Homburg tra Jasmine Paolini e Leylah Fernandez, un episodio insolito ha catturato l’attenzione degli appassionati. Con il punteggio ancora in equilibrio, la toscana ha avuto una reazione inaspettata verso l’arbitro, mostrando una versione raramente visibile di sé stessa. Qual è stato il motivo di questa improvvisa esplosione di emozioni? Scopriamo insieme cosa è successo in quella fase cruciale del match.

Situazione abbastanza particolare occorsa durante il match di secondo turno del WTA 500 di Bad Homburg tra Jasmine Paolini e Leylah Fernandez, con la numero 1 azzurra e la canadese sul 4-4 15-15. E, va detto, momento nel quale si è vista una versione della toscana che molto raramente capita di avere davanti. Questo perché, nel punto, arriva un rovescio verso destra di Fernandez che Jasmine sta per arrivare a prendere, quando arrivano in maniera praticamente contemporanea il suo recupero di rovescio e la chiamata del giudice di sedia (a Bad Homburg si va ancora con la chiamata umana). Siccome, però, Paolini il punto vorrebbe vederlo rigiocato a causa della situazione legata al colpo, arriva una protesta molto lunga da parte sua, che si chiude anche con l’ingresso in campo della supervisor. 🔗 Leggi su Oasport.it