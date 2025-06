Jasmine Paolini | Non so come l’ho vinta Mi piace giocare sull’erba

Jasmine Paolini sorride soddisfatta dopo una vittoria sorprendente contro Leylah Fernandez al WTA 500 di Bad Homburg. Un match difficile, ma che ha rafforzato la sua fiducia sull’erba, superficie che ama e in cui si sente a suo agio. Nonostante le difficoltà , Jasmine ha dimostrato resilienza e determinazione, aprendo le porte a un emozionante quarto di finale. Per lei, questa vittoria rappresenta un passo importante nel percorso di crescita nel circuito internazionale.

Sorride Jasmine Paolini dopo una vittoria complicatissima contro la canadese Leylah Fernandez, di sicuro una delle peggiori avversarie che poteva capitarle all’esordio nel WTA 500 di Bad Homburg. Per la giocatrice italiana, ad ogni modo, un quarto di finale che le consente di prendere fiducia sull’erba. Queste le sue parole all’uscita dal campo: “ Non so come l’ho vinta. Ho provato a stare lì, mi è sembrato come fosse stata una partita su terra lenta. Ho affrontato una grande avversaria, sono riuscita a portare a casa la prima vittoria sull’erba “. In questo senso parla, ovviamente, di 2025. E ancora: “ Mi piace giocare su questa superficie, è divertente. 🔗 Leggi su Oasport.it