Jasmine Paolini debutta al WTA 500 di Bad Homburg 2025 | orario precedenti e dove vedere il match contro Leylah Fernandez

Martedì 24 giugno 2025, l’Italia si emoziona con il debutto di Jasmine Paolini al WTA 500 di Bad Homburg, un torneo chiave sulla strada verso Wimbledon. La nostra campionessa, testa di serie numero 2, affronta la giovane e agguerrita Leylah Fernandez in un match atteso che promette spettacolo. Scopri gli orari, i precedenti e dove seguire in diretta questa sfida imperdibile, per vivere ogni punto di questa entusiasmante giornata di tennis.

Martedì 24 giugno 2025 Jasmine Paolini fa il suo esordio al WTA 500 di Bad Homburg, torneo su erba fondamentale in preparazione a Wimbledon 2025. L’azzurra, attuale numero 4 del ranking WTA, è testa di serie numero 2 e ha avuto accesso diretto agli ottavi di finale. Ad attenderla c’è Leylah Fernandez, giovane talento canadese e già avversaria ostica. Paolini-Fernandez: orario e precedenti. Il match tra Jasmine Paolini e Leylah Fernandez è in programma oggi, martedì 24 giugno, non prima delle ore 11:30. Le due tenniste si sono affrontate in due occasioni: nel 2021 ad Abu Dhabi e nel 2023 in Billie Jean King Cup, entrambe vinte da Fernandez. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Jasmine Paolini debutta al WTA 500 di Bad Homburg 2025: orario, precedenti e dove vedere il match contro Leylah Fernandez

