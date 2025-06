Jake Paul ha speso tutti i 40 milioni guadagnati contro Mike Tyson comprando una sola cosa

Jake Paul, il giovane YouTuber e star del ring, ha stupito tutti con una scelta sorprendente: ha investito quasi interamente i suoi 40 milioni di dollari guadagnati contro Mike Tyson in un sogno immobiliare. Con 39 milioni spesi per acquistare un ranch da sogno in Georgia, dimostra che anche i successi più sorprendenti possono essere accompagnati da grandi ambizioni. Scopriamo insieme questa mossa audace e le motivazioni dietro questa singolare decisione.

Lo YouTuber ha investito tutto (o quasi) il montepremi intascato per battersi contro l'ex campione dei pesi massimi: 39 milioni per un ranch da sogno in Georgia, negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

