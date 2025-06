Jaeger-LeCoultre arriva la capsule di orologi d' epoca rari e preziosissimi

Scopri l’esclusiva capsule di orologi Jaeger-LeCoultre, un vero tesoro per appassionati e collezionisti. Questa selezione limitata presenta dieci pezzi rari e preziosi, creati durante l’epoca d’oro della leggendaria manifattura. Un’occasione unica per possedere un frammento di storia dell’haute horlogerie, destinata a lasciarvi senza fiato e ad arricchire ogni collezione con un tocco di eleganza senza tempo.

Jaeger-LeCoultre realizza il sogno di appassionati e collezionisti mettendo in vendita per un periodo limitato 10 segnatempo rari e ricercati, creati durante il periodo d'oro della storica manifattura sinonimo di haute horlogerie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jaeger-LeCoultre, arriva la capsule di orologi d'epoca, rari e preziosissimi

