Ivana Spagna in concerto a Desio | la regina dell’italo-disco porta gli anni ‘80 al Summer Music Festival

Preparati a rivivere gli anni ’80 con Ivana Spagna, la regina dell’italo-disco e simbolo di un’epoca indimenticabile. Domani, dalle 19.30 alle 23.30, piazza della Conciliazione a Desio si trasformerà nel palcoscenico di apertura del Summer Music Festival, un evento gratuito che promette di portare musica, energia e nostalgia nel cuore della città. Non perdere l’occasione di ballare sotto le stelle e lasciarti coinvolgere da un viaggio musicale senza tempo!

Desio (Monza e Brianza) – Una delle regine del pop italiano e dell'italo-disco, voce simbolo degli anni '80 e tra le artiste italiane più amate all'estero, in concerto in centro città. Domani dalle 19.30 alle 23.30 piazza della Conciliazione si animerà con il primo appuntamento del Desio Summer Music Festival, la rassegna che per cinque settimane, da qui a fine luglio, accompagnerà l'estate desiana: cuore della serata sarà lo spettacolo gratuito di Ivana Spagna, cantante amata da più di una generazione, che porterà sul palco i suoi maggiori successi, a partire da pezzi come “Easy Lady” e “Call me”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ivana Spagna in concerto a Desio: la regina dell’italo-disco porta gli anni ‘80 al Summer Music Festival

In questa notizia si parla di: desio - concerto - italo - disco

Il disco verrà presentato per la prima volta al pubblico con un concerto speciale immerso nella natura, nei luoghi in cui il disco è stato registrato, in Val di Sole - Il nuovo album di Niccolò Fabi, "Libertà negli occhi", sarà presentato con un concerto speciale immerso nella natura, nei luoghi incantevoli della Val di Sole dove è stato registrato.

Ivana Spagna in concerto a Desio: la regina dell’italo-disco porta gli anni ‘80 al Summer Music Festival; Ecco il Summer Festival. Sul palco Ivana Spagna; Bentornato Parco Tittoni. A Desio il festival più lungo del nord Italia.

Ivana Spagna in concerto a Desio: la regina dell’italo-disco porta gli anni ‘80 al Summer Music Festival - Sarà in concerto domani in piazza della Conciliazione per inaugurare gli eventi dell’estate desiane: lo spettacolo sarà gratuito ... ilgiorno.it scrive

Mostra mercato del disco di Desio, con concerto tributo a Rino Gaetano - Parco Tittoni 2023 - Domenica 11 giugno 2023, nell'ambito del programma di Parco Tittoni 2023, il parco di Villa Tittoni a Desio ... Come scrive mentelocale.it