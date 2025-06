Itinerario notturno tra le colline del Grasparossa

paese, tra sapori autentici, storia e tradizioni, in un'atmosfera magica sotto il cielo stellato. Lasciatevi conquistare da questa esperienza unica che unisce natura, cultura e convivialità, creando ricordi indimenticabili tra le luci soffuse e i profumi dei vigneti. Un'occasione perfetta per riscoprire il territorio in modo originale e suggestivo.

All'interno della rassegna nazionale "Le Notti del Vino", Comune di Castelvetro e Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. offrono ala cittadinanza un affascinante itinerario notturno tra le meravigliose colline del Grasparossa. Ogni passo tra i filari sarà un viaggio nel cuore più vero del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Itinerario notturno tra le colline del Grasparossa

In questa notizia si parla di: itinerario - notturno - colline - grasparossa

Rocca, un nuovo itinerario tra le colline - Domenica scorsa, oltre 200 appassionati di mountain bike hanno partecipato al secondo appuntamento del Campionato Romagna Bike, percorrendo i 28 km delle suggestive Colline Rocchigiane.

Itinerario notturno tra le colline del Grasparossa.

Cosa vedere a Levizzano: il gioiello delle colline del Grasparossa - Levizzano è noto come il gioiello delle terre del Grasparossa, situato a una decina di minuti in macchina da Maranello e da Castelvetro, questo antico borgo sembra riportare i visitatori nelle terre ... Riporta modenatoday.it

Le colline del Grasparossa e le acetaie. Bollicine, Lambrusco e balsamico Dop - Belle sono ad autunno le colline modenesi e mettere i piedi in vigna a due passi da cantina e acetaia è un’emozione. quotidiano.net scrive