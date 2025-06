Italian Days | la mostra di Richard Avedon alla Gagosian Gallery di Roma prorogata fino al 27 giugno

Scoprite “Italy Days” alla Gagosian Gallery di Roma, un’eccezionale mostra prorogata fino al 27 giugno, che celebra il talento di Richard Avedon attraverso oltre venti scatti iconici. Dalle rovine di Roma post-bellica alle suggestive scene di Venezia e Sicilia, le sue immagini catturano l’essenza dell’Italia con stile inconfondibile. Tra queste, diciotto fotografie fanno parte della serie "Italy" (1946-48), un racconto visivo del suo primo soggiorno nel nostro Paese. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’Italia più autentica, vista attraverso gli occhi

Più di venti fotografie scattate da Richard Avedon in tutta la penisola italiana da Venezia a Roma toccando la Sicilia, personaggi iconici e figure del folclore italico ritratti con il suo stile unico. Diciotto fotografie esposte sono parte della serie Italy (1946-48) che racconta del suo primo arrivo in una Roma ridotta in macerie dopo il secondo conflitto mondiale. L’allestimento è stato ideato da Cecile Degos responsabile anche per Iconic Avedon: a centennial celebration of Richard Avedon. Il fotografo, nato a New York nel lontano 1923, era rimasto affascinato dalla bellezza e al tempo stesso dalla devastazione dell’Italia dell’epoca, dalla maestosità e imponenza della sua storia e delle sue radici soffermandosi anche sulla variegata presenza di quelle espressioni umane e di resilienza fissate per sempre nelle immagini grazie al suo medium. 🔗 Leggi su Ildenaro.it