Italia un Paese alla rovescia | la sinistra manifesta per Khamenei e si boicottano i prodotti israeliani

In un’Italia che sembra aver messo i cambiamenti al contrario, la sinistra manifesta per Khamenei e boicotta i prodotti israeliani, mentre le nostre città si riempiono di fanatici islamisti. È arrivato il momento di riflettere: dove risiede davvero l’antisemitismo? Il punto con il direttore de Il...

La sinistra italiana scende in piazza per Ali Khamenei, una delle più grandi canaglie del mondo e a capo di un regime che in Iran impicca chi va contro la legge islamica. In tutto questo il problema adesso è quello di togliere i prodotti israeliani dai negozi e ciò accade mentre abbiamo i sobborghi delle città e delle stazioni pieni di fanatici islamisti. Abbiamo finalmente capito dove sta il vero antisemitismo. Il punto con il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it