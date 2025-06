Italia-Turchia oggi Europei basket femminile 2025 | orario tv programma streaming

Italia e Turchia si sfidano oggi agli Europei di basket femminile 2025, un match che promette emozioni e suspense. Questo confronto, un vero classico del passato, potrebbe regalare alle azzurre non solo l’accesso alla semifinale continentale, ma anche la qualificazione diretta ai Mondiali di Germania 2026. Scopri orario, tv, programma e streaming per non perderti nemmeno un istante di questa sfida decisiva.

Italia contro Turchia, un confronto che si rinnova agli Europei femminili. Se non è un classico, ci va abbastanza vicino: molte volte negli ultimi vent'anni le due squadre si sono trovate l'una contro l'altra, l'ultima delle quali nel 2019. Stavolta in palio, però, c'è la semifinale continentale. Anzi, c'è anche di più: sul piatto c'è la possibilità di avere la certezza di giocare le qualificazioni ai Mondiali di Germania 2026, previste per il prossimo marzo (con la novità dei 4 gironi da 6 squadre invece che 4 da 4, con 15 qualificate più la Germania che vi partecipa lo stesso). Un'enorme motivazione in più per l'Italia e per chi, come Zandalasini e Capobianco, si vide negare nel 2017 in maniera dolorosissima l'accesso alla rassegna iridata.