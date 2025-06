Italia-Libia | il business come leva geopolitica anche a Bengasi

L’Italia torna protagonista a Bengasi, unendo economia, diplomazia e sicurezza in un forum che segna il suo ritorno strutturato nella Libia orientale. Un’occasione strategica per rafforzare partnership e contenere l’influenza di attori rivali, puntando alla stabilizzazione del Paese, obiettivo cruciale anche per l’Europa. Oltre cento aziende italiane, leader nei settori più vari, si confrontano in questa iniziativa che apre nuove prospettive di sviluppo e collaborazione.

Un forum economico organizzato a Bengasi segna il ritorno strutturato dell’Italia nella Libia orientale. L’iniziativa intreccia economia, diplomazia e sicurezza, con l’obiettivo di contenere l’influenza di attori rivali e favorire la stabilizzazione del Paese — una priorità strategica anche a livello europeo, secondo il governo italiano. L’evento, a carattere business-to-business, coinvolge oltre cento aziende italiane attive nei settori dell’agritech, delle costruzioni, della produzione di veicoli per il trasporto, della meccanica, dell’ingegneria e delle energie rinnovabili. L’evento di tre giorni è organizzato dalla Camera di commercio italo-libica e dal Fondo per lo sviluppo e la ricostruzione della Libia, con la collaborazione di Unioncamere e Confindustria Assafrica. 🔗 Leggi su Formiche.net

In questa notizia si parla di: business - italia - libia - bengasi

Libia, il partner dell’Italia che brucia: è ora che il governo Meloni ne prenda atto - La Libia, partner instabile per l'Italia, si rivela un terreno insidioso. Gli scontri a Tripoli mettono in luce l'illusione di una collaborazione efficace, smascherando un Governo di Unità Nazionale incapace di governare.

Italia - Libia Economic Forum. Bengasi, 24 - 26 giugno 2025; Domani a Bengasi il Forum economico italo-libico, primo volo di Ita Airways da Roma; Libia-Italia: verso la ripresa dei voli diretti ITA Airways Roma-Bengasi a giugno.

Italia-Libia: il business come leva geopolitica (anche a Bengasi) - Un forum economico organizzato a Bengasi segna il ritorno strutturato dell’Italia nella Libia orientale. Riporta formiche.net

A Bengasi il Forum economico Italia-Libia - libica e dal Fondo per la ricostruzione e lo sviluppo della Libia, ente governativo per gli investim ... Come scrive 9colonne.it