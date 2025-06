Italia in semifinale agli Europei di Basket femminili | protagonista la ternana Lorela Cubaj contro la Turchia

L’Italia conquista un'epica semifinale agli Europei di basket femminile, e al centro dell’attenzione c’è la talentuosa Lorela Cubaj di Terni. La sua grinta e determinazione hanno fatto la differenza in una sfida emozionante contro la Turchia, culminata con un risultato mozzafiato. Qui si scrive una nuova pagina di storia, dimostrando che il talento e il cuore possono portare l’Italia tra le migliori d’Europa. Una vittoria che resterà impressa nei cuori di tutti gli appassionati.

La cestista ternana Lorela Cubaj è stata grande protagonista nella sfida di basket femminile Italia-Turchia, valida per i quarti di finale dei campionati europei che si stanno disputando in Grecia. Sfida al cardiopalma ad Atene, terminata 68-68 nei tempi regolamentari, poi 76-74 ai definitivi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Italia in semifinale agli Europei di Basket femminili: protagonista la ternana Lorela Cubaj contro la Turchia

