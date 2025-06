Italia favolosa è in semifinale dell'Eurobasket femminile dopo 30 anni | Turchia battuta 76-74 dts

L’Italia femminile conquista un storico traguardo, raggiungendo le semifinali dell’Eurobasket dopo tre decenni, grazie a un’epica vittoria contro la Turchia per 76-74 ai supplementari. Sotto la guida del CT Capobianco, le Azzurre dimostrano grinta e determinazione, scrivendo una nuova pagina di storia del basket italiano. Ora, un’affascinante sfida attende le nostre campionesse: si preparano a sfidare Belgio o Germania. La passione continua a crescere!

L'Italia del CT Capobianco è in semifinale dell'Eurobasket femminile dopo 30 anni, Turchia battuta 76-74 d.t.s.: le Azzurre ora sfideranno una tra Belgio e Germania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una squadra che gioca con cuore, testa e orgoglio. L'Italia femminile del basket ha completato una piccola impresa sportiva, dominando uno dei gironi più difficili dell'EuroBasket 2025. Zandalasini trascina, il gruppo risponde. Verso Atene con ambizi

Italia-Turchia 76-74 d.t.s., Azzurre in semifinale a Eurobasket dopo 30 anni - Cubaj e Zandalasini dominano il supplementare: il gruppo del CT Capobianco raggiunto un risultato che mancava dal 1995, ora tocchera una tra Belgio e Germania ... msn.com scrive

