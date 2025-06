Italia | esperto scientifico chiede legami piu’ forti con Cina difende libero scambio in agricoltura

L’Italia punta a rafforzare i legami con la Cina, promuovendo lo scambio scientifico e commerciale nel settore agricolo. Il presidente dell’Accademia dei Georgofili, Massimo Vincenzini, sottolinea l’importanza del libero scambio come motore di crescita e innovazione. La collaborazione tra i due Paesi potrebbe aprire nuove strade per l’agricoltura sostenibile e avanzata, consolidando un rapporto strategico che potrebbe beneficiare entrambe le nazioni. Per scoprire di più, visita il link indicato.

Il presidente dell'Accademia italiana dei Georgofili, Massimo Vincenzini, ha sottolineato l'importanza del libero scambio e ha chiesto di intensificare gli scambi di scienze agrarie tra Cina e Italia. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https:www.agenzianova.coma630341163034112025-06-24italia-esperto-scientifico-chiede-legami-piu-forti-con-cina-difende-libero-scambio-in-agricoltura

Il presidente dell'Accademia dei Georgofili, Massimo Vincenzini, ha sottolineato l'importanza del libero scambio e ha esortato scambi scientifici più stretti in ambito agricolo tra Cina e Italia, per promuovere la pace e lo sviluppo reciproco.

