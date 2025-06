Italia | esperti sostengono visione multilaterale cinese chiedono partnership piu’ profonda

Durante il seminario per il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, esperti italiani hanno elogiatone il percorso di sviluppo pacifico e auspicato una partnership più profonda. Giancarlo Elia Valori ha sottolineato la lunga amicizia tra i due Paesi, evidenziando come una collaborazione rafforzata possa contribuire a promuovere pace e stabilità nel contesto globale. In questo clima di rinnovato impegno, si apre un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali, ricco di potenzialità e sfide condivise.

Degli esperti italiani hanno lodato il percorso di sviluppo pacifico della Cina e hanno chiesto una piu' profonda cooperazione bilaterale per promuovere la pace e la stabilita' globali durante un seminario per il 55mo anniversario delle relazioni diplomatiche Cina-Italia, tenutosi venerdi' scorso. Giancarlo Elia Valori, presidente della Fondazione italiana di studi internazionali e geopolitica, ha sottolineato la lunga amicizia tra i due Paesi, che risale a Marco Polo. Ha inoltre accolto con favore la decisione delle Nazioni Unite di adottare il 10 giugno come Giornata internazionale del dialogo tra le civilta'.

