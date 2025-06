Italia e Iran da partner solidi a quasi amici | scambi commerciali ridotti all’osso

Italia e Iran, un tempo partner solidi, sono ormai quasi amici: gli scambi commerciali si sono ridotti drasticamente. La recente decisione degli Stati Uniti di intervenire nel conflitto tra Israele e Iran rappresenta l’ultimo tassello di un muro che la Repubblica Islamica ha eretto tra sé e l’Occidente. Dopo il 7 ottobre 2023, le relazioni economiche tra Ue e Iran si sono ulteriormente deteriorate, segnando un cambiamento profondo nelle dinamiche diplomatiche e commerciali.

La decisione statunitense di intervenire direttamente nel conflitto tra Israele e Iran è solo l’ultimo mattone di un muro che la Repubblica Islamica da anni ha visto costruire tra sé e l’Occidente. In particolare con l’Europa, serrata per forza di cose agli interessi del grande protettore americano. Già da qualche anno, e in particolare dopo il 7 ottobre 2023, le relazioni economiche e gli scambi commerciali tra Ue e Iran si sono affievoliti, con le dovute eccezioni Stato per Stato. L’Italia ha senza dubbio visto una contrazione dei volumi di import-export con la Repubblica Islamica dal 2017 a oggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Italia e Iran, da partner solidi a quasi amici: scambi commerciali ridotti all’osso

In questa notizia si parla di: iran - scambi - commerciali - italia

Slovenia, con l’Italia scambi commerciali a oltre 10 miliardi nel 2024 - Nel panorama economico del 2024, Slovenia e Italia consolidano il loro legame con scambi commerciali che superano i 10 miliardi di euro.

L'emozione di essere italiani è la campagna del Gruppo guidato da Donnarumma in onda dal 23 giugno Vai su Facebook

Italia e Iran, da partner solidi a quasi amici: scambi commerciali ridotti all’osso; Guerra in Medioriente e commerci Italia-Iran, i rischi per il Made in Italy; Italia e Iran, commercio immobile: ma Teheran acquista macchine per l’industria.

Italia e Iran, da partner solidi a quasi amici: scambi commerciali ridotti all’osso - Fino al 2017 il nostro Paese era il primo partner economico della Repubblica Islamica in ambito europeo. Si legge su quifinanza.it

Guerra in Medioriente e commerci Italia-Iran, i rischi per il Made in Italy - Uno stop o una riduzione delle relazioni a causa del conflitto potrebbero creare all’Iran problemi di approvvigionamento in alcuni settori, ma la bilancia commerciale pende a nostro favore: vendiamo ... Da tg24.sky.it