Italia attesa alla prova di maturità nella seconda settimana della Volleyball Nations League maschile

Una seconda settimana di sfide per la Nazionale azzurra di Fefè De Giorgi in Volleyball Nations League 2025 ricca di spunti e di ricordi, con partite di altissimo livello, rivincite e banchi di prova non indifferenti per la squadra italiana, che ritrova alcuni dei suoi titolari. L’Italia ha conquistato un doppio successo al tie break nelle due amichevoli giocate venerdì e sabato contro il Canada. Cinque set che hanno permesso soprattutto ai debuttanti in azzurro di ritrovare il ritmo partita dopo una piccola vacanza, e che ci volevano per introdurre una settimana, quella di Chicago, in cui ogni partita nasconde diverse incognite. 🔗 Leggi su Oasport.it