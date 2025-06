Italdonne tra le prime 4 all' Europeo dopo 30 anni | Turchia ko all' overtime Cubaj mvp

Un traguardo storico per l’Italdonne, che dopo 30 anni si posiziona tra le prime quattro d’Europa. La vittoria sofferta al Pireo, con un'intensa finale di 76-74, vede la Reyer Venezia protagonista con i suoi canestri decisivi. Ora, le azzurre si preparano ad affrontare la vincente tra Belgio e Germania, puntando a scrivere un nuovo capitolo di gloria nel basket continentale.

Al Pireo finisce 76-74: decisivi i canestri della lunga della Reyer Venezia: ora le azzurre sono attese dalla vincente di Belgio-Germania.

