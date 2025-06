Israele | Vittoria storica contro Iran

In un momento di grande tensione internazionale, Israele ottiene una vittoria storica contro l'Iran, rafforzando la propria posizione nella regione. Mentre Netanyahu valuta una visita negli Stati Uniti e Trump esprime il suo sostegno, il quadro geopolitico si fa ancora più complesso. La scena internazionale resta in fermento, con alleanze che si ridefiniscono e nuove strategie emergono. La situazione promette sviluppi sorprendenti e decisivi per il futuro dei rapporti tra le potenze coinvolte.

21.16 Il Premier israeliano Netanyahu starebbe considerando una visita negli Usa in seguito ai raid militari di Trump sui siti nucleari iraniani, in sostegno alla sua campagna di 12 giorni. Lo annuncia la Tv filogovernativo Channel 14 ma un diplomatico israeliano a Washington ha detto di non saperne nulla. Netanyahu sente Trump, che ha espresso "immenso apprezzamento" per l'attacco all'Iran."Mai avuto migliore amico come Trump",ha detto. Dopo la "vittoria storica" finiamo la "campagna contro Teheran:sconfiggere Hamas,liberare ostaggi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guerra Israele-Iran, Netanyahu: “Abbiamo ottenuto una vittoria storica”; Diretta - Dopo le violazioni israeliane il cessate il fuoco sembra tenere - Netanyahu: vittoria storica su Iran; Iran-Israele, le news. La tregua regge. Trump: “A Bibi ho detto ‘Fai tornare indietro gli aerei’”.

