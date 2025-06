Israele sì a proposta Trump per cessate il fuoco con Iran

Israele ha annunciato di aver accettato la proposta di Donald Trump per un cessate il fuoco bilaterale con l'Iran, sottolineando di aver raggiunto tutti gli obiettivi della sua campagna militare. La coalizione israeliana si definisce vittoriosa nella neutralizzazione delle minacce nucleari e missilistiche iraniane, ma questa decisione segna un nuovo capitolo nelle tensioni mediorientali. Resta da vedere quali saranno le conseguenze di questa mossa strategica sulla stabilitĂ regionale.

Israele ha dichiarato di aver accettato la proposta del presidente statunitense Donald Trump per un cessate il fuoco bilaterale con l' Iran. Il governo israeliano ha affermato di aver raggiunto "tutti gli obiettivi" della sua guerra contro l'Iran, sottolineando di aver eliminato la "doppia minaccia esistenziale" delle armi nucleari e missilistiche iraniane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, sì a proposta Trump per cessate il fuoco con Iran

In questa notizia si parla di: iran - israele - proposta - trump

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

#Iran #Israele Iran ha giĂ smentito, non hanno ricevuto nessuna proposta di cessate il fuoco. Levate il vino a Trump. Vai su X

Trump ha dato due settimane di tempo all’Iran per avanzare una proposta di accordo sul nucleare accettabile dagli Usa e da Israele, in modo da far cessare i bombardamenti dell’Idf. In caso questo non avvenisse, "Ci saranno conseguenze" https://quifinanza Vai su Facebook

Israele: «Raggiunti obiettivi contro l’Iran». Ok a proposta Trump di cessate il fuoco; Iran, la news sulla guerra. Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: “Guerra conclusa”. Attacchi iraniani prima della tregua, 4 morti; Israele, sì a proposta Trump per cessate il fuoco con Iran.

Israele, sì a proposta Trump per cessate il fuoco con Iran - Israele ha dichiarato di aver accettato la proposta del presidente statunitense Donald Trump per un cessate il fuoco bilaterale con l' Iran. Come scrive quotidiano.net

Israele accetta proposta di cessate il fuoco bilaterale con Iran avanzata da Donald Trump - Israele accetta il cessate il fuoco proposto da Donald Trump per fermare le ostilità con Iran, dopo aver dichiarato di aver raggiunto gli obiettivi militari contro la minaccia nucleare iraniana. Segnala gaeta.it