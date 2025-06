Israele | sì a cessate il fuoco con Iran

Israele annuncia di aver accettato la proposta di Trump per un cessate il fuoco con l'Iran, dichiarando di aver raggiunto tutti gli obiettivi dell'operazione e di essere pronto a rispondere con fermezza a ogni violazione. Questa decisione segna un passo cruciale nella complessa dinamica mediorientale, alimentando speranze di stabilitĂ ma anche timori di nuove tensioni. La storia si evolve: quali saranno le conseguenze di questa tregua?

8.55 Israele ha dichiarato di aver accettato la proposta del presidente Usa Trump per un cessate il fuoco bilaterale con l'Iran e che "risponderĂ con forza a qualsiasi violazione" della tregua. Il governo israeliano ha affermato di aver raggiunto "tutti gli obiettivi dell'operazione" e di aver eliminato "la doppia minaccia esistenziale" delle armi nucleari e missilistiche iraniane. "Israele ringrazia il presidente Trump e gli Stati Uniti per il loro sostegno alla difesa e per la partecipazione all'eliminazione della minaccia nucleare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

