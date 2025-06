Israele riprendono voli in entrata e in uscita nel Paese

Israele annuncia il ritorno alla normalità del traffico aereo in entrata e in uscita senza restrizioni.

Israele e Hamas riprendono i negoziati per la liberazione degli ostaggi a Gaza - Israele e Hamas hanno riavviato i negoziati per la liberazione degli ostaggi a Gaza. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha confermato che la delegazione di Hamas a Doha ha comunicato il ritorno al tavolo delle trattative, in un contesto segnato dall'operazione 'Carri di Gedeone'.

L'Iran è pronto a negoziare "limitazioni" ai suoi programmi d'arricchimento dell'uranio "a uso civile", ma "respinge categoricamente" ogni proposta "di arricchimento zero", tanto più alla luce dell'attacco d'Israele. Lo riporta il sito della Reuters, citando una font

Israele, riprendono voli in entrata e in uscita nel Paese; Guerra Israele-Iran-Usa in diretta, Trump: Un onore distruggere siti nucleari e poi fermare il conflitto. Idf: Campagna non è finita, ora nuova fase; Pronti al decollo: Israele libera i cieli con voli limitati a 50 passeggeri.

Israele riprende i raid su Gaza, centinaia di morti. "Colpiremo sempre più duro" - la fase iniziale del cessate il fuoco è entrata in vigore il 19 gennaio, interrompendo in gran parte più di 15 mesi di combattimenti a Gaza innescati dall'attacco di Hamas a Israele del 7 ... Come scrive msn.com