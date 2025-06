Israele prova a demolire i simboli del potere iraniano | pasdaran e carcere di Evin

Tensioni crescenti in Medio Oriente: Israele intensifica le sue operazioni contro simboli di potere iraniano e obiettivi strategici, mentre Gerusalemme amplia il raggio d’azione colpendo anche il Libano e la Galilea. Le parole di Meloni aprono a una possibile riallocazione dell’ambasciata italiana. Uno scenario complesso che richiede attenzione e analisi approfondite. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli e gli sviluppi di questa crisi internazionale.

Bombardati la prigione degli oppositori politici, una università e sei aeroporti. Gerusalemme torna a bersagliare anche il Libano. Galilea colpita da un missile.. Meloni: «Potremmo spostare l’ambasciata italiana da Teheran all’Oman». E su Gaza: «La legittima reazione al 7 ottobre ha assunto forme inaccettabili».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Israele prova a demolire i simboli del potere iraniano: pasdaran e carcere di Evin

