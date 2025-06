Israele | missili da Iran Teheran nega

Tensioni crescenti tra Israele e Iran minacciano di compromettere la fragile tregua in Medio Oriente. L'IDF ha intercettato due missili balistici provenienti dall'Iran, mentre Teheran nega ogni coinvolgimento. Il ministro israeliano della Difesa promette una risposta dura, annunciando attacchi mirati contro obiettivi iraniani a Teheran. La situazione rimane incerta, con il rischio che una nuova escalation possa destabilizzare ulteriormente la regione.

11.18 L'Idf ha reso noto di aver intercettato due missili balistici in arrivo dall' Iran sul nord del Paese. "Risponderemo con forza alla violazione del cessate il fuoco da parte dell'Iran con attacchi intensi contro obiettivi del regime nel cuore di Teheran", avverte il ministro israeliano della Difesa, Katz, dichiarando di aver dato istruzioni all' esercito israeliano. L'Iran nega di aver lanciato missili mentre era scattata la tregua, in vigore dalle 6 di stamane. Lo riferiscono l'emittente Irib e l'agenzia Isna.