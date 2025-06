Israele la polizia potrà arrestare i giornalisti che documentano gli attacchi missilistici

In un contesto in cui l’informazione dovrebbe essere sacro, Israele si confronta con una dura realtà: la polizia potrebbe arrestare giornalisti che documentano attacchi missilistici a Tel Aviv, ampliando il controllo sulla libertà di stampa. Mentre la Striscia di Gaza è da mesi sotto silenzio mediatico, ora anche nel cuore di Israele si rischia di perdere la voce dei cronisti. Un provvedimento che solleva interrogativi fondamentali sulla democrazia e i diritti umani, lasciando il mondo a chiedersi quanto sia davvero libero il flusso di informazioni.

Il silenzio su ciò che accade non vale più soltanto per la Striscia di Gaza, dove i media non entrano da mesi. La libertà di stampa finisce nel mirino anche nel territorio di Tel Aviv. Il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che l’ufficio legale della polizia ha inviato agli agenti nuove direttive che conferiscono loro il potere di fermare e persino arrestare giornalisti se ritengono che questi stiano documentando la posizione di attacchi missilistici “su o in prossimità di siti di difesa strategica “. Le nuove istruzioni non si applicherebbero solo alle strutture segrete, ma sono “in casi appropriati, soggette alla discrezionalità individuale “, ovvero all’interpretazione personale di qualsiasi agente di polizia, qualunque grado abbia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele, la polizia potrà arrestare i giornalisti che documentano gli attacchi missilistici

