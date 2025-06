Israele-Iran Trump | Tregua iniziata Tel Aviv conferma

Dopo settimane di tensioni e negoziati delicati, la tregua tra Israele e Iran annunciata da Donald Trump è finalmente iniziata, portando un barlume di speranza in una regione spesso teatro di conflitti. Nonostante le incognite sui dettagli e le tempistiche, il presidente americano ha ribadito con fermezza: "Il cessate il fuoco è ora in vigore. Per favore, non violatelo". Un passo fondamentale che potrebbe segnare un nuovo capitolo di pace e stabilità.

Nonostante l'incertezza su dettagli e tempistiche, il cessate il fuoco tra Israele e Iran annunciato da Donald Trump è iniziato "Il cessate il fuoco è ora in vigore. Per favore, non violatelo", ha ribadito oggi sul suo account social Truth il presidente americano intorno alle 6 del mattino (ora italiana). La tregua arriva dopo una.

