Israele-Iran Trump | Tregua iniziata Missili di Teheran nella notte morti e feriti a Be’er Sheva

In un clima di tensione e incertezza, la notizia del cessate il fuoco tra Israele e Iran annunciato da Trump segna un possibile cambiamento nel conflitto. La notte ha visto missili lanciati da Teheran, causando morti e feriti a Be’er Sheva, mentre il mondo osserva con attenzione gli sviluppi di questa delicata tregua. Riuscirà questa pausa nelle ostilità a portare stabilità nella regione?

(Adnkronos) – Nonostante l'incertezza su dettagli e tempistiche, e ancora nessuna conferma ufficiale da parte dei due Paesi in guerra, il cessate il fuoco tra Israele e Iran annunciato da Trump è iniziato. "Il cessate il fuoco è ora in vigore. Per favore, non violatelo", ha annunciato oggi sul suo account social Truth il presidente .

Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi la guerra si concluderà ». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar - Dopo dodici giorni di tensione e raid telefonati tra Teheran e le basi statunitensi in Qatar, si apre una nuova pagina di speranza.

Israele-Iran, Trump annuncia il cessate il fuoco: SarĂ completo e totale; Trump annuncia intesa Israele-Iran per cessate il fuoco di 12 ore; E' cessate il fuoco tra Israele e Iran. L'annuncio di Trump.

Israele-Iran, Trump: concordata tregua di 12 ore, 4 morti a Beer Sheva per impatto missile dall'Iran - Il cessate il fuoco tra Israele e Iran è entrato in vigore alle 7:30 ora di Teheran e le 7:00 di Tel Aviv (le 6 in Italia). msn.com scrive

Guerra Israele-Iran in diretta, Trump annuncia tregua di 12 giorni, missili iraniani a Be’er Sheva causano 4 morti nella notte - Quattro persone sono morte a Beer Sheeva, nel sud di Israele, dove un edificio residenziale è stato colpito da un missile lanciato dall'Iran nella scorsa notte, prima dell'inizio del cessate il fuoco. Secondo fanpage.it