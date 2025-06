israele iran trump annuncia il cessate il fuoco

In un sorprendente annuncio, Donald Trump ha dichiarato che Israele e Iran hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco completo e totale. La notizia, diffusa su Truth, prevede che la pace venga ufficialmente sancita tra circa 6 ore, segnando una svolta epocale nel Medio Oriente. Tuttavia, l’ufficialità dell’Iran e le conseguenze di questo storico accordo sono ancora da chiarire, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi.

Israele-Iran: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia che “è stato pienamente concordato tra Israele e Iran un cessate il fuoco completo e totale “. In un post sul social Truth nella notte Trump spiega che il cessate il fuoco scatterà “tra circa 6 ore da ora, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso, per 12 ore, punto in cui la guerra sarĂ considerata finita. Ufficialmente, l’Iran inizierĂ il cessate il fuoco e, alla dodicesima ora, Israele inizierĂ il cessate il fuoco e, alla ventiquattresima ora, la fine ufficiale della Guerra dei 12 giorni sarĂ salutata dal mondo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it