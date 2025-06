Israele-Iran Meloni | Fiduciosi che si possa andare avanti con tregua

In un contesto internazionale complesso e in rapido mutamento, la leader italiana Giorgia Meloni esprime fiducia nella possibilità di una tregua tra Israele e Iran. Con determinazione, Meloni si rivolge al Senato, sottolineando l'importanza di riprendere le negoziazioni e di favorire la stabilità nella regione. In vista del prossimo Consiglio europeo, la sua posizione apre nuovi orizzonti di dialogo e speranza per un futuro più pacifico.

"Siamo ancora fiduciosi che si possa andare avanti con una tregua tra Israele e Iran e che si possa tornare alle negoziazioni". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni al Senato, in vista del Consiglio europeo di giovedì. Per la presidente del Consiglio c'è la consapevolezza che "la situazione in

