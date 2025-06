israele iran le stazioni della metro e i parcheggi sotterranei di tel aviv diventano rifugi

In un clima di crescente tensione tra Israele e Iran, le stazioni della metro e i parcheggi sotterranei di Tel Aviv si trasformano in rifugi di emergenza. Con la metropolitana inattiva e il pericolo costante, le autorità hanno aperto queste aree come ripari temporanei, offrendo un senso di sicurezza a chi cerca protezione durante la notte. Un gesto di resilienza e solidarietà che testimonia la capacità della città di adattarsi alle avversità .

Le persone si rifugiano nei parcheggi sotterranei e nelle stazioni della metropolitana di Tel Aviv, in Israele, a causa della guerra in corso con l’Iran. Dato che la metropolitana non funziona, le autorità cittadine hanno deciso di lasciare aperte le stazioni per coloro che non hanno un riparo sicuro per la notte. Alcune Ong hanno fornito tende e materassi per trascorrere la notte nei parcheggi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it