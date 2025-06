Israele-Iran la tregua fa calare i prezzi del petrolio e del gas

La recente tregua tra Israele e Iran, annunciata dal presidente Donald Trump, ha portato sollievo sui mercati energetici. I prezzi del petrolio e del gas sono crollati in modo significativo, riflettendo un clima di maggiore stabilità e ottimismo. Con il gas naturale in calo dell’11,2% e le borse in rialzo, gli investitori sperano in un futuro più stabile. Ma cosa ci riserva questa nuova fase geopolitica?

Mercati sollevati dopo l’ annuncio della tregua tra Israele e Iran da parte del presidente americano Donald Trump. Calano fortemente le quotazioni del petrolio e del gas, e anche le borse risultano in rialzo. Gas in calo dell’11,2% dopo tregua Israele-Iran. I futures per luglio del gas naturale scambiato sull’hub di riferimento europeo, il Ttf di Amsterdam, sono in forte calo dell’11,48% a 35,87 euro al megawattora. Il picco intraday ha toccato 36,46 euro fino a un minimo di 35,3 euro. Forte discesa anche per il petrolio. Scende di molto in seguito al cessate il fuoco tra Israele e Iran anche la quotazione del petrolio, affievolendosi i timori per una possibile chiusura da parte di Teheran dello stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, la tregua fa calare i prezzi del petrolio e del gas

In questa notizia si parla di: israele - iran - tregua - petrolio

Borsa, Hong Kong apre a +1,32% con tregua Israele-Iran - La Borsa di Hong Kong apre con slancio, spinta dalla prospettiva di una possibile tregua tra Israele e Iran annunciata dal presidente Trump.

Translate postIl petrolio crolla del 5% dopo l’accordo tra Israele e Iran. Ma la tregua è fragile e lo spettro della crisi resta alto. Ecco i target degli analisti. https://loom.ly/KHWooLI di @C_Cervi Vai su X

Missili dall'Iran verso Israele dopo ok a tregua, Tel Aviv: «Risponderemo con forza» Vai su Facebook

Borse in buon rialzo nonostante le ombre sulla tregua in Iran. Ma il petrolio frena la caduta; Le Borse festeggiano tregua Israele-Iran. Giù petrolio e oro; Trump: Israele e Iran stanno violando la tregua, devono smettere | Il cessate il fuoco in bilico dopo il lancio di missili.

Tregua Iran-Israele, gli effetti sulle borse: l'Europa apre positiva, Milano +1,45%. Petrolio e gas in caduta - Le Borse europee festeggiano la tregua in Iran iniziata alle 6 di questa mattina, come annunciato dal presidente americano, Donald Trump. Scrive ilgazzettino.it

Borse in volata e petrolio in picchiata dopo la tregua tra Iran e Israele - A Wall Street invece sotto i riflettori c'è Tesla, perché sono partite le prime corse dei robotaxi a Austin, in Texas, il titolo è salito ieri dell'8%, oggi in pre- Riporta msn.com