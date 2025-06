Israele-Iran JD Vance | La guerra dei 12 giorni è un reset per l’intera regione

In un momento cruciale per il Medio Oriente, la promessa di un cessate il fuoco tra Israele e Iran segna una svolta significativa. Dopo 12 giorni di tensioni e conflitto, questa notizia potrebbe rappresentare un reset per l’intera regione, aprendo la strada a un nuovo corso di pace e stabilità . Ma cosa riserva il futuro? Lo scopriremo nei prossimi sviluppi, mentre il mondo osserva attentamente.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sui social che Israele e lran hanno concordato un “ cessate il fuoco completo e totale ” che sarĂ attuato gradualmente nell’arco di 24 ore. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato su Truth che il cessate il fuoco porterĂ alla “fine ufficiale” della guerra. Il vicepresidente JD Vance ha affermato di ritenere che il mondo guarderĂ alla guerra tra Israele e Iran, e al bombardamento americano degli impianti nucleari iraniani, come a “ un importante momento di reset per l’intera regione ”. Vance è apparso su Fox News Channel pochi minuti dopo l’annuncio di Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, J.D. Vance: “La guerra dei 12 giorni è un reset per l’intera regione”

In un momento di crescente tensione tra Israele e Iran, le parole del vicepresidente USA J.D. Vance hanno acceso ulteriori focolai di preoccupazione.

