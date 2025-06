Israele hai 12 ore per salvarti o ti manderò all' inferno come i tuoi colleghi | la telefonata del Mossad a un generale iraniano

In un clima di tensione crescente, Israele si trova sotto pressione: 12 ore per agire o rischiare di essere cancellato dalla scena internazionale. La recente rivelazione del Washington Post su una registrazione del Mossad che avverte un generale iraniano dimostra come l'intelligence israeliana stia orchestrando un'operazione senza precedenti. Un duello di strategie e potere che potrebbe cambiare le sorti della regione. La posta in gioco è altissima: cosa accadrà nei prossimi passi?

Il Washington Post rivela una registrazione effettuata nelle prime ore dell'attacco israeliano su Teheran. Sarebbe una parte della vasta operazione d'intelligence condotta dallo Stato ebraico.

