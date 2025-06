Israele ha bombardato un obiettivo simbolico a Teheran

Tensione crescente nella regione: Israele ha colpito un obiettivo simbolico a Teheran, rispondendo all'attacco di due missili balistici iraniani. Questa escalation segna un capitolo delicato nelle dinamiche di potere tra i due paesi, con conseguenze che potrebbero influenzare la stabilità dell’intera area. La situazione si fa sempre più complessa e incerta, lasciando molti a chiedersi quale sarà il prossimo passo in questa intricata partita geopolitica.

Un radar fuori Teheran è stato attaccato dagli aerei israeliani in quella che è l'annunciata risposta al lancio di due missili balistici da parte dell'Iran in violazione della tregua che sarebbe dovuta scattare alle 4 del mattino. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Israele ha bombardato un obiettivo simbolico a Teheran

Israele attacca, Teheran lancia una pioggia di missili: è guerra.Raid sui due fronti, bombardato anche il quartiere di Khamanei. Iran colpisce un edificio a sud di Tel Aviv: un morto e 19 feriti - La tensione tra Israele e Iran raggiunge nuovi livelli di escalation, con attacchi a sorpresa e un clima di forte incertezza.

Israele alza ancora il tiro: attacco al gas, bombardato con droni South Pars, il giacimento di gas più grande del mondo. L'obiettivo è una guerra economica all'Iran: meno gas in estate quando arriva il picco di consumi è una brutta notizia per Teheran Vai su X

MEDIO ORIENTE | Attacchi iraniani su Israele dopo che gli Usa hanno bombardato nella notte tre siti nucleari di Teheran. Esplosioni e gravi danni a Tel Aviv e Haifa, 23 persone ferite. I Pasdaran minacciano: 'Ridurremo in cenere le basi Usa'. Fonti Iran: 'Il sito Vai su Facebook

Perché Trump ha attaccato l’Iran e cosa è accaduto con l’operazione “Martello di Mezzanotte”; Israele-Iran, l’ultimatum di Trump: “Due settimane a Teheran. I colloqui europei sono inutili” - Udite esplosioni a Teheran e Isfahan; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno.

Israele contro l'Iran: "Lanciati due missili". Teheran nega. Furia Trump: "Non sanno cosa c.... fanno" | La diretta - La svolta dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi Usa in Qatar. Come scrive msn.com

Teheran, Israele bombarda i simboli degli ayatollah: “Ora ribellatevi al regime” - La capitale avvolta dal fumo: colpiti il carcere e la base dei pasdaran, che non si fermano: “Avanti con il nucleare, l’Aiea fuori dal Paese” ... Scrive repubblica.it