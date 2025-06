Israele e Iran si scambiano colpi proibiti e mettono a rischio la tregua E intanto a Gaza continua la strage di civili in fila per ricevere cibo e acqua

In un clima di crescente tensione, Israele e Iran si scambiano colpi proibiti, mettendo a rischio la fragile tregua in atto. Nel frattempo, a Gaza, la tragedia dei civili continua senza sosta: tra bombardamenti e mancanza di risorse, l'umanità si trova di fronte a una crisi senza precedenti. È un momento cruciale per il Medio Oriente, dove le accuse reciproche alimentano un’escalation che potrebbe cambiare gli equilibri della regione.

Da un lato, il fragile cessate il fuoco tra Israele e Iran, che rischia di saltare a causa delle reciproche violazioni della tregua; dall’altro, i raid sulla Striscia di Gaza, che continuano a mietere vittime innocenti nel silenzio generale dell’Occidente. Sono ore delicate per il Medio Oriente, dove tutti stanno trattenendo il fiato davanti alle accuse incrociate tra Tel Aviv e Teheran su presunti attacchi che i rispettivi eserciti avrebbero lanciato a tregua già iniziata. Che qualcosa sia davvero successo lo ha detto molto chiaramente il presidente americano, Donald Trump, che ha accusato sia Israele che l’Iran di aver violato il cessate il fuoco, da lui stesso annunciato con grande entusiasmo soltanto poche ore prima. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Israele e Iran si scambiano colpi proibiti e mettono a rischio la tregua. E intanto a Gaza continua la strage di civili in fila per ricevere cibo e acqua

In questa notizia si parla di: tregua - israele - iran - gaza

G7 sollecita tregua a Gaza e de-escalation tra Israele e Iran - I leader del G7, tra cui Donald Trump, fanno un appello urgente alla calma e alla stabilità in Medio Oriente, chiedendo una tregua a Gaza e l'attenuazione delle tensioni tra Israele e Iran.

Translate post #IranIsraelConflict In vigore la tregua #Iran-#Israele. Intanto la Protezione Civile di Gaza gestita da Hamas afferma che 21 persone sono state uccise dall'IDF nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti nella Striscia Vai su X

Dopo la rottura di ieri sull’Ucraina, Donald Trump ha sottoscritto il documento conclusivo del G7 canadese, riunito nella località di Kananaskis. I leader sollecitano la de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran e la tregua a Gaza. “Ribadiamo il nostro impegno Vai su Facebook

Trump contro Iran e Israele: hanno violato la tregua. E dice a Netanyahu: non sganciare bombe, sarebbe grave violazione; Guerra Iran Israele, Trump: 'Tregua violanta da entrambi'. LIVE; Iran-Israele, le news. Trump: “Entrambe le parti hanno violato la tregua”. Chiamata con Netanyahu.

Ira di Trump contro Iran e Israele: "Tregua? Non sanno cosa c.... fanno". Poi esulta: "Da Idf solo raid dimostrativo" | La diretta - Il presidente Usa Donald Trump: "Mi congratulo con entrambi i Paesi per aver avuto il corag ... msn.com scrive

Qatar, colloqui indiretti Hamas-Israele per tregua a Gaza - "Hamas e Israele condurranno negoziati indiretti per un cessate il fuoco a Gaza nei prossimi due giorni", ha affermato il primo ministro del Qatar Al Thani in una conferenz ... Da msn.com