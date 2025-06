Israele corre contro il tempo per eliminare la minaccia iraniana | che cosa si rischia

Israele corre contro il tempo per neutralizzare la minaccia iraniana, affrontando un delicato equilibrio tra azioni militari e rischi diplomatici. Mentre l’Iran si trova a un bivio logístico e militare, la sua capacità di colpire Israele si riduce, ma la tensione rimane alta. La partita si gioca su un filo sottile, dove ogni mossa può avere ripercussioni profonde per la sicurezza regionale e globale. Ma quali sono i veri rischi di questa corsa contro il tempo?

L’ Iran si trova ad affrontare un crescente dilemma logistico e militare nel sostenere il conflitto, perdendo progressivamente la capacitĂ di colpire efficacemente Israele, nonostante continui a lanciare un numero limitato di razzi. Questi attacchi mirano a dimostrare che Teheran è ancora in grado di colpire nel profondo del territorio israeliano, alimentando l’idea di una “deterrenza parallela”, ma senza incidere realmente sull’ equilibrio strategico. Dall’altra parte, Israele prosegue con operazioni militari ininterrotte, accelerando i tempi per colpire tutti gli obiettivi predefiniti prima di entrare in una fase di logoramento che potrebbe compromettere la sostenibilitĂ dell’azione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it