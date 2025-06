Israele contro l' Iran | Lanciati due missili Teheran nega Trump | Non sono contento violino la tregua | La diretta

La tensione tra Israele e Iran esplode con lanci di missili e accuse incrociate, mentre Trump dichiara un cessate il fuoco che potrebbe cambiare gli equilibri. Dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi USA in Qatar, la regione si trova sull'orlo di una crisi senza precedenti. La notte porta con sé nuove minacce: missili iraniani su Beersheba, nel sud di Israele. Quale sarà il prossimo capitolo di questo difficile scenario?

Trump annuncia il cessate il fuoco. La svolta dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi Usa in Qatar. Nella notte missili iraniani su Beersheba, nel sud di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele contro l'Iran: "Lanciati due missili". Teheran nega. Trump: "Non sono contento violino la tregua" | La diretta

Israele attacca l'Iran: esplosioni a Teheran. ?Trump convoca il governo | L'Idf: «Obiettivi le basi nucleari e missili a lungo raggio» - Tensioni internazionali in aumento: Israele lancia un attacco contro obiettivi in Iran, compresi basi nucleari e missili a lungo raggio, scatenando esplosioni a Teheran e dichiarando lo stato di emergenza.

