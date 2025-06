Israele contro l' Iran | Lanciati due missili Teheran nega Furia Trump | Non sanno cosa c fanno | La diretta

Tensione alle stelle nel Medio Oriente: Israele e Iran si fronteggiano con missili e tensioni crescenti. Teheran nega ogni coinvolgimento diretto, mentre Trump sorprende annunciando un cessate il fuoco, dopo i raid "telefonati" iraniani sulle basi USA in Qatar. La notte porta nuovi assalti, con missili iraniani colpendo Beersheba, nel sud di Israele. Una crisi che potrebbe ridefinire gli equilibri regionali, lasciando il mondo ad aspettare sviluppi cruciali.

Trump annuncia il cessate il fuoco. La svolta dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi Usa in Qatar. Nella notte missili iraniani su Beersheba, nel sud di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele contro l'Iran: "Lanciati due missili". Teheran nega. Furia Trump: "Non sanno cosa c.... fanno" | La diretta

In questa notizia si parla di: israele - missili - teheran - trump

Israele attacca l'Iran: esplosioni a Teheran. ?Trump convoca il governo | L'Idf: «Obiettivi le basi nucleari e missili a lungo raggio» - Tensioni internazionali in aumento: Israele lancia un attacco contro obiettivi in Iran, compresi basi nucleari e missili a lungo raggio, scatenando esplosioni a Teheran e dichiarando lo stato di emergenza.

Il cessate il fuoco tra Iran e Israele annunciato da Trump è già a rischio >> https://cityne.ws/uAaaD Tel Aviv annuncia una forte risposta ad attacco Teheran. Ma è giallo sui missili balistici. L'Iran nega il nuovo lancio e si parla di "fazioni ribelli" Vai su Facebook

Translate postIsraele-Iran, la tregua annunciata da Trump non regge. Idf: “Missili iraniani verso lo Stato ebraico”. Il ministro Katz: “Risponderemo con forza” . Teheran nega però l’attacco Vai su X

In diretta. Guerra Iran-Israele, missili contro basi Usa in Qatar e Iraq. Trump: Ora pace; L'annuncio di Trump, la conferma di Israele e Iran: c'è una tregua; Il fragile cessate il fuoco. Trump: Violato da entrambe le parti, Netanyahu riporti a casa piloti! - Trump su Truth a Israele: Non sganciate quelle bombe, riportate a casa i vostri piloti!.

Israele contro l'Iran: "Lanciati due missili". Teheran nega. Trump: "Non sono contento violino la tregua" | La diretta - La svolta dopo i raid "telefonati" di Teheran sulle basi Usa in Qatar. Riporta msn.com

Iran-Israele, Trump annuncia la tregua: «La guerra finirà». Nella notte ancora missili da Teheran - L'annuncio arriva poche ore dopo che l'Iran aveva sparato missili contro la base militare statunitense di Al- Scrive editorialedomani.it