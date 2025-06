israele a tel aviv nel quartiere colpito dai missili iraniani

Nel cuore di Tel Aviv, il quartiere di Ramat Aviv si trova ad affrontare una realtà drammatica: l’ultimo attacco missilistico iraniano ha colpito questa zona ricca e tranquilla, sconvolgendo vite e abitudini. Le sirene che hanno squillato all’alba e il fragore dei bombardamenti ricordano quanto la tensione nella regione sia ancora alta, mentre i residenti, come Eveline, tornano tra le macerie in cerca di speranza e di ciò che resta delle loro case. Il reportage...

Ramat Aviv, ricco quartiere residenziale, l’ultimo di Tel Aviv a essere stato centrato da un missile iraniano. Le sirene sono suonate quattro volte stamattina all’alba anche qui insieme alla notizia del traballante cessate il fuoco con Teheran. Lo stato di emergenza ancora in vigore nel Paese non ferma il via vai di residenti che hanno perso la casa. Eveline è tornata oggi tra le macerie della sua per recuperare qualche effetto. Il reportage della corrispondente Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it