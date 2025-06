Ispettori Alia da luglio a Buggiano Quattro progetti contro degrado inciviltà e abbandono dei rifiuti

Gli ispettori ambientali di Alia Multiutility approdano a Buggiano da luglio, con quattro progetti strategici contro il degrado, l’inciviltà e l’abbandono dei rifiuti. In stretta collaborazione con la polizia municipale, questi professionisti sono fondamentali per preservare il decoro urbano e promuovere comportamenti responsabili. Sono azioni che nascono da atteggiamenti condivisi, ma anche dall’attenzione e dalla sensibilità per ciò che ci riguarda tutti, affinché Buggiano sia sempre più bello e vivibile.

Ispettori ambientali di Alia Multiutility anche nel Comune di Buggiano. A partire da luglio entreranno in servizio queste figure che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normative ambientali e il mantenimento del decoro urbano. "Sono azioni che nascono da atteggiamenti condivisi, ma anche dall’attenzione e dalla sensibilità per ciò che ci circonda. Questa iniziativa rafforzerà il senso civico – commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility –. Come già accaduto in altre realtà in Toscana, gli ispettori ambientali contribuiranno a migliorare la qualità della vita del territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ispettori Alia da luglio a Buggiano. Quattro progetti contro degrado inciviltà e abbandono dei rifiuti

In questa notizia si parla di: alia - ispettori - luglio - buggiano

Rifiuti, ispettori Alia in azione a Buggiano - A Buggiano, gli ispettori ambientali di Alia Multiutility sono pronti a rafforzare la lotta contro l'inquinamento e a promuovere pratiche sostenibili.

Ispettori Alia da luglio a Buggiano. Quattro progetti contro degrado inciviltà e abbandono dei rifiuti; Rifiuti, ispettori Alia in azione a Buggiano; Rifiuti ispettori Alia in azione a Buggiano.

Rifiuti, ispettori Alia in azione a Buggiano - Buggiano (Pistoia), 23 giugno 2025 – Continua ad allargarsi il raggio di azione degli ispettori ambientali di Alia Multiutility, che a partire da luglio entreranno in servizio anche nel territorio di ... Lo riporta msn.com

Anche a Buggiano arrivano gli ispettori ambientali Alia: 4 progetti contro degrado, inciviltà e rifiuti abbandonati - Continua ad allargarsi il raggio di azione degli ispettori ambientali di Alia Multiutility, che a partire da luglio entreranno in servizio anche nel ... Da gonews.it