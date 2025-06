Isola scontro acceso tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani | Aspetto che vai a casa

L'Isola dei Famosi 2023 continua a regalarci emozioni, anche senza la diretta del 23 giugno. Tra scontri e confronti accesi, il più recente vede protagonisti Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, coinvolti in una lite che ha acceso gli animi sull'isola. Le tensioni si sono intensificate, portando a una serie di accuse e confronti che sorprendono i fan. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme, perché le vicende sull’isola non finiscono mai.

La puntata dell' Isola dei Famosi del 23 giugno è saltata, ma la vita sull'isola va avanti e non mancano scontri accesi. Come quello avvenuto tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, che hanno discusso alzando un po' troppo i toni. Il motivo? Tutto è iniziato da un botta e risposta e poi, come accade in questi casi, si è giunti a un confronto in cui sono volate diverse accuse. Ma procediamo per punti. Isola dei Famosi, la lite tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani. Uno scontro acceso, quello avvenuto tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani nella giornata del 23 giugno. Per la precisione, sono riaffiorate le tensioni della scorsa puntata, andata in onda mercoledì 18 giugno.