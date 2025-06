Isola del Liri Volare nell' arte

Preparati a lasciarti trasportare in un viaggio tra passato e presente, dove la danza aerea e le arti circensi si intrecciano per creare emozioni uniche. Il 3 luglio, alle ore 20:30, presso il Cinema Teatro Mangoni di Isola del Liri, ASD AERIAL DANCE LABS presenta “VOLARE NELL’ARTE”: uno spettacolo che celebra la bellezza di volare oltre i limiti, dal Rinascimento ai nostri giorni, e invita il pubblico a sognare in grande.

Si terrà il 3 luglio a Isola del Liri "FR" alle ore 20:30, presso il Cinema Teatro Mangoni, lo spettacolo di fine anno di ASD AERIAL DANCE LABS, la prima scuola professionale di Danza Aerea e delle Arti Circensi di Frosinone. "VOLARE NELL'ARTE" il titolo dell'evento. Dal Rinascimento ai nostri.

