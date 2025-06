Irruzione e furto nell’azienda di profumi il titolare | Sono sconvolto

Un furto impeccabile ha scosso Pistoia: nella notte tra domenica e lunedì, un colpo studiato nei minimi dettagli ha svaligiato la Icona Srl, rinomata azienda di profumi e cosmetici. I ladri, con modalità quasi militari, hanno messo a segno un colpo che lascia sconvolti il proprietario e l'intera comunità. La scena si ripete? È il momento di approfondire.

Pistoia, 24 giugno 2025 – Un colpo studiato nei dettagli, portato a termine presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì, con modalità quasi militari. Il bersaglio: la Icona Srl, azienda pistoiese leader nella vendita di profumi e cosmetici, con sede nella zona industriale di Sant’Agostino, in via Mariotti. I ladri sono riusciti a introdursi all’interno del capannone e a portare via una grande quantità di merce di valore, lasciando dietro di sé caos, danni e un vuoto difficile da colmare. Per garantirsi il tempo necessario all’operazione e ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, i banditi avrebbero piazzato tre auto rubate a bloccare gli accessi della via, rendendo praticamente inaccessibile la strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Irruzione e furto nell’azienda di profumi, il titolare: “Sono sconvolto”

