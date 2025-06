Ironheart svela i collegamenti con avengers | doomsday secondo ryan coogler

Ironheart, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, si sta rivelando un tassello cruciale nel mosaico Marvel, grazie anche alle sorprendenti rivelazioni di Ryan Coogler. Originariamente inaspettata, la presenza di Riri Williams promette di intrecciare le sue trame con eventi epici come Avengers: Doomsday, aprendo nuovi scenari e prospettive incredibili per i fan. La sua prima apparizione ha segnato l'inizio di un percorso ricco di sorprese e avventure da non perdere.

lo sviluppo della serie Ironheart e le sue prospettive nel Marvel Cinematic Universe. La produzione di Ironheart, nuova serie del Marvel Cinematic Universe (MCU), ha rappresentato un percorso evolutivo caratterizzato da scelte strategiche e da una visione innovativa. Originariamente, il produttore esecutivo Ryan Coogler non aveva in programma uno spin-off dedicato a Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne. La sua prima apparizione è avvenuta nel film Black Panther: Wakanda Forever del 2022, dove il personaggio viene presentato come una giovane geniale inventrice di Chicago. dalla concezione al progetto seriale.

