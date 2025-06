Ironheart | Ryan Coogler rivela come la serie anticiperà Avengers | Doomsday

Ryan Coogler svela come Ironheart potrebbe predire eventi epici di Avengers: Doomsday, portando la Marvel a un livello completamente nuovo di narrazione. Originariamente pensata come semplice spin-off, la serie promette di intrecciare la storia di Riri Williams con trame che anticipano futuri sconvolgimenti cosmici. È un’anticipazione che farà impazzire i fan, aprendo nuove prospettive sulla connessione tra le serie e il grande universo Marvel.

Sebbene il produttore esecutivo di Ironheart, Ryan Coogler inizialmente non avesse in mente una serie spin-off dedicata a Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne e apparsa per la prima volta nel film Black Panther: Wakanda Forever del 2022 come giovane genio della tecnologia di Chicago, una volta che il team della Marvel gli ha proposto l'idea, il futuro del personaggio nell'MCU è stato deciso. " No, no, mi piace fare un passo alla volta ", ha detto Coogler a Deadline sul tappeto rosso della premiere a Los Angeles della serie Disney+ tenutasi all'El Capitan Theatre.