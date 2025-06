Ironheart la nuova serie Marvel promossa o bocciata | ecco le prime reazioni

Ironheart, la nuova serie Marvel promette scintille: tra entusiasmo e critiche, le prime reazioni sui social sono divise. Debutta domani su Disney+ con tre episodi e già si respirano opinioni contrastanti. La domanda ora è: questa novità Marvel sarà un successo o una delusione? Scopriamo insieme i primi commenti e cosa aspettarci da questa attesissima produzione.

