Ironheart | 5 cose da sapere sulla serie Disney+

Scopri le 5 cose da sapere su Ironheart, la nuova serie Disney+ che sta già facendo parlare di sé. Con l’embargo sui social appena revocato e le prime recensioni positive, ma con alcune critiche emergenti, il debutto promette emozioni e sorprese. Prima di immergerti nei primi episodi, ecco i punti chiave che caratterizzano questa attesa produzione, pronti a cambiare il modo in cui vedi l’universo Marvel.

L’embargo sui social media per Ironheart è stato revocato ieri sera, e le recensioni seguiranno stasera, quando i primi tre episodi saranno presentati su Disney+. Il consenso finora è per lo più positivo. Ci sono però alcune critiche importanti, e non si preannuncia affatto un successo come Thunderbolts * del mese scorso. In questa sede elencheremo i 5 elementi che si evincono dalle prime recensioni social della serie e che è utile sapere prima di vedere Ironheart, disponibile su Disney+ con i primi 3 episodi dal 25 giugno. Ha un finale imperdibile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it